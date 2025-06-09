Российского врача наказали за ЧП с пациентом на МРТ

Суд приговорил к 2 годам ограничения свободы врача из-за смерти пациента на МРТ

Карпинский городской суд приговорил к двум годам ограничения свободы онколога Ашима Уулу Талантбека, который отправил на МРТ пациента с электрокардиостимулятором. Мужчина не выжил. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Его также лишили права принимать пациентов на три года.

Как установил суд, все произошло в мае 2023 года. Потерпевший обратился к врачу за помощью, а тот отравил его на МРТ. При этом онколог не знал, что у пациента установлен электрокардиостимулятор, несмотря на то, что на тот момент вел его уже два года. Наличие электрокардиостимулятора является противопоказанием для прохождения такого обследования.

После прохождения МРТ у мужчины нарушился сердечный ритм, он не выжил. Доктора обвинили по части 2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей») УК РФ.

Ранее Коптевский районный суд Москвы вынес приговор в отношении двух врачей столичного роддома №27, в котором при родах не выжили двое детей.