Штурмовик ВС России пережил прямое попадание FPV-дрона

Появилось видео с штурмовиком ВС РФ, пережившим прямое попадание FPV-дрона ВСУ

Colonelcassad / Telegram

Штурмовик ВС России на одном из участков фронта в зоне спецоперации (СВО) пережил прямое попадание FPV-дрона, принадлежавшего Вооруженным силам Украины (ВСУ). Происшествие заняли на видео, его опубликовали в Telegram-канале военного эксперта Бориса Рожина Colonelcassad.

На кадрах видно, как к российскому военнослужащему на открытой местности приближается беспилотник. В следующую секунду он атакует бойца, возникает огневая вспышка, из-за взрыва штурмовик падает на землю. Но затем он поднимается из клубов дыма, отряхивается и продолжает свой путь.

Ранее сообщалось, что российские разведчики захватили новый малошумный ударный дрон ВСУ. Беспилотник оборудован системой интеллектуального наведения и дистанционного подрыва.