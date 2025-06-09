СК отреагировал на сжегшего российский флаг в Берлине мужчину

СК возбудил дело после того, как неизвестный сжег российский флаг в Берлине

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который сжег российский флаг в Берлине. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник в своем Telegram-канале.

Он подозревается по статье об осквернении государственного символа по политическим мотивам.

По данным канала, результаты прокурорской проверки установили, что ЧП произошло не позднее 1 марта 2025 года в Берлине. Тогда неизвестный сжег российский флаг при помощи пиротехники. По словам источника, сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемого.

Ранее сообщалось, что следователи занимаются вопросом лишения гражданства семей, чьи дети топтали флаг с изображением георгиевской ленты.