Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:02, 9 июня 2025Силовые структуры

СК отреагировал на сжегшего российский флаг в Берлине мужчину

СК возбудил дело после того, как неизвестный сжег российский флаг в Берлине
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Rolf Vennenbernd / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который сжег российский флаг в Берлине. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник в своем Telegram-канале.

Он подозревается по статье об осквернении государственного символа по политическим мотивам.

По данным канала, результаты прокурорской проверки установили, что ЧП произошло не позднее 1 марта 2025 года в Берлине. Тогда неизвестный сжег российский флаг при помощи пиротехники. По словам источника, сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемого.

Ранее сообщалось, что следователи занимаются вопросом лишения гражданства семей, чьи дети топтали флаг с изображением георгиевской ленты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль передал Украине комплексы Patriot, сбивавшие «подарки Хусейна» в 1990-х. В Москве пригрозили вооружить некоторые страны

    Мединский предупредил об угрозе ядерной войны с НАТО

    Российские спутники для управления БПЛА запустят в 2026 году

    Военнопленный из ВСУ раскрыл причину отказа Зеленского забирать тела погибших

    Анита Цой отсудила почти миллион рублей за аренду

    СК отреагировал на сжегшего российский флаг в Берлине мужчину

    Удивительные грибы-«копыта» нашли в России

    Мужчина выбежал на взлетную полосу во время движения лайнеров и попал на видео

    Осужденный за наркотики Промес выразил готовность отбыть тюремный срок в Нидерландах

    Поставки подсолнечного масла из России рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости