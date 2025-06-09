Депутат Чепа допустил окончание украинского конфликта в 2025 году

Существует вероятность окончания украинского конфликта в 2025 году, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. О возможных сроках завершения спецоперации он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Все надеются на разрешение ситуации в текущем году, однако прогнозировать, когда закончится конфликт, в текущих условиях трудно, отметил депутат.

«Лично я рассчитывал, что конфигурация мирного соглашения будет реализована в мае месяце и дальнейшее воплощение этой конфигурации договора будет в течение этого года, и к концу года, я так считал, это соглашение будет подписано. Оно не может быть подписано сразу же, оно должно быть поэтапно, но мы видим, что конфигурации на сегодняшний день нету», — поделился Чепа.

Парламентарий добавил, что со стороны Украины идет усиленное противостояние мирному соглашению. Он уточнил, что Киев не принимает даже гуманитарные шаги России, о которых стороны договорились во время второго раунда переговоров в Стамбуле. В частности, речь идет о выдаче тел и передаче раненых и молодых воинов, попавших в плен.

По мнению депутата, данные шаги игнорируются исключительно по политическим соображениям.

«Кроме того, мы знаем страны, которые усиленно проповедуют принцип войны до последнего украинца, которые стремятся продолжать дестабилизацию обстановки в Европе. Это важные факторы, которые влияют на решение вопроса. Они и раньше влияли. Мы помним, какие страны блокировали Минские соглашения», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил о необходимости восстановить отношения с Россией после окончания спецоперации, поскольку две страны все равно останутся соседями.

