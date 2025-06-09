Стало известно о наступлении ВС России в Днепропетровской области

ВС России начали наступление в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России начали наступление в Днепропетровской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части вошли в Днепропетровскую область, что стало неприятным сюрпризом для противника», — рассказал источник канала.

Он добавил, что российские войска угрожают объединениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на стыке Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Также, по его словам, движение российских войск на этом направлении поспособствует окончательному переходу юга ДНР под контроль России.

Ранее появились первые кадры пересечения границы Днепропетровской области военными ВС РФ. На записи видно, как несколько военных пересекают границу и движутся вперед.