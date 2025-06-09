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13:09, 9 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о наступлении ВС России в Днепропетровской области

ВС России начали наступление в Днепропетровской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России начали наступление в Днепропетровской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части вошли в Днепропетровскую область, что стало неприятным сюрпризом для противника», — рассказал источник канала.

Он добавил, что российские войска угрожают объединениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на стыке Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Также, по его словам, движение российских войск на этом направлении поспособствует окончательному переходу юга ДНР под контроль России.

Ранее появились первые кадры пересечения границы Днепропетровской области военными ВС РФ. На записи видно, как несколько военных пересекают границу и движутся вперед.

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