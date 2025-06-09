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10:30, 9 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о попытках Украины нарушить границу РФ в одном месте

Патрушев: Киев пытается нарушить границу России в азово-черноморском бассейне
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Украина пытается нарушить границу России в азово-черноморском бассейне. Об этом заявил помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

«Попытки нарушить морскую границу Российской Федерации в азово-черноморском бассейне предпринимаются бандформированиями Украины практически ежедневно», — заявил Патрушев.

Он добавил, что угрозы российским морским рубежам со временем будут лишь усиливаться. Об этом говорит «анализ обстановки в мире, в том числе в сопредельных регионах», уточнил Патрушев.

Ранее французские истребители четвертого поколения Mirage 2000D были замечены в акватории Черного моря. Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что пара военных самолетов нарисовала во время полетов над морским пространством украинский трезубец.

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