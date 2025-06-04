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22:12, 4 июня 2025Бывший СССР

Французские истребители нарисовали кривой украинский трезубец над Черным морем

Истребители Mirage 2000D нарисовали кривой украинский трезубец над Черным морем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал «Осведомитель»

Пара французских истребителей четвертого поколения Mirage 2000D «нарисовала» во время полетов украинский трезубец над Черным морем. Об этом сообщает Telegram-канал «Осведомитель».

Принадлежат ли данные истребители Вооруженным силам Украины (ВСУ), неясно. Основной элемент государственного герба Украины вышел кривым, как видно на опубликованном фото.

Вечером 4 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник самолетного типа над Крымом.

Ранее самолет российской авиакомпании «Северный ветер» «нарисовал» в небе звезду в ожидании возобновления работы аэропорта Санкт-Петербурга. Борт кружил в районе села Россохи и образовал своими перемещениями на небе форму звезды.

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