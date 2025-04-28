Российский самолет «нарисовал» в небе звезду

Mash: Самолет нарисовал в небе звезду в ожидании возобновления работы Пулково

Самолет российской авиакомпании «Северный ветер» «нарисовал» в небе звезду в ожидании возобновления работы аэропорта Санкт-Петербурга. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

Речь идет о рейсе из Кемерово, который не смог сесть в Пулково из-за действовавших ограничений на полеты. На опубликованном фото видно, что борт кружил в районе села Россохи и образовал своими перемещениями на небе форму звезды.

Петербургская авиагавань была закрыта утром 28 апреля на вылет и прилет. Из-за этого несколько рейсов в Москву перенесли на 1,5-2 часа, а в здании аэропорта скопились толпы. По данным источника, пассажирам активно предлагали пройти в рестораны за напитками.

План «Ковер» в Пулково ввели с 07:25 для обеспечения безопасности гражданских самолетов на фоне атаки беспилотников. Аэропорт возобновил работу в 09:30.