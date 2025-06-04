Над Крымом сбили украинский беспилотник

Минобороны: Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Крыма. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа был уничтожен около 19:00 по московскому времени. Других подробностей происшествия не приводится.

Министерство обороны РФ 4 июня сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили над территорией республики четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Позднее Кремль подтвердил атаку Киева на Крымский мост. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ВСУ 3 июня совершили атаку на мост, но повреждений не зафиксировано.