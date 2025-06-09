Стало известно об опасном трюке Киркорова с огнем

Братья Сафроновы сообщили, что снимали опасный трюк с сожжением Киркорова

Иллюзионисты Сергей, Андрей и Илья Сафроновы рассказали, что певец Филипп Киркоров однажды участвовал в номере с огнем под их руководством. Их слова приводит «Пятый канал».

Для тщательной подготовки к перформансу потребовалось несколько дней. По словам Сергея Сафронова, трюк с участием народного артиста России пришлось снимать дважды — никто не ожидал, что он идеально исполнит задачу с первого дубля. «Мы не успели среагировать на это талантливейшее исполнение. Никому бы не удалась такая скорость, как Филиппу Бедросовичу», — заявил иллюзионист.

В итоге Киркорову предложили переснять эпизод шоу, где его должны были поджигать. На это певец ответил, что повторит трюк с удовольствием. «И мы сожгли его дважды», — добавил Сафронов.

Ранее Киркоров получил ожог во время выступления в Санкт-Петербурге. Прямо на сцене у него загорелся рукав куртки. В мае певец взял отпуск, чтобы до конца вылечить травму. 7 июня артист появился на публике впервые после госпитализации.