Тонущее на Енисее и спровоцировавшее режим ЧС судно сняли на видео

Глава Казачинского района Красноярского края Озерских показал тонущее судно

Тонущее на Енисее и спровоцировавшее режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за разлива топлива судно сняли на видео. Кадры показал глава Казачинского района Красноярского края Юрий Озерских в Telegram.

На выложенных кадрах видно, что вокруг затонувшего на реке теплохода выставили боновые ограждения, которые должны предотвратить дальнейший разлив топлива. Однако, как сообщил Озерских, нефтяное пятно уже приблизилось к нескольким населенным пунктам. «Для местной флоры и фауны существует опасность, с которой и предстоит бороться специалистам», — сообщил чиновник.

Кадры с тонущим судном опубликовала также Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло 8 июня в Казачинском пороге реки Енисей. При следовании по течению реки с двумя баржами судно получило повреждение корпуса о водное препятствие, что привело к утечке нефтепродуктов.