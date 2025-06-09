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08:05, 9 июня 2025Силовые структуры

Частичное подтопление теплохода на Енисее привело к разливу нефтепродуктов

В Красноярске СК начал проверку из-за повреждения теплохода с баржами на Енисее
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

В Красноярском крае начали проверку после повреждения теплохода на реке Енисей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.

По данным следствия, ЧП произошло 8 июня в Казачинском пороге реки Енисей. При следовании по течению реки с двумя баржами судно получило повреждение корпуса о водное препятствие, что привело к утечке нефтепродуктов. Теплоход частично подтоплен.

В настоящее время проводится проверка по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Баренцевом море в Мурманской области произошел разлив нефтепродуктов из-за подтопления судна.

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