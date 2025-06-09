Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:19, 9 июня 2025Россия

Трое детей стали жертвами пожара в российском регионе

В Башкирии трое детей стали жертвами пожара в частном доме
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Новости Уфы и Республики Башкортостан | Уфа»

В Башкирии в частном доме произошел пожар, троих детей спасти не удалось. Об этом сообщает региональное МЧС в Telegram-канале.

ЧП произошло в селе Старобалтачево. Жертвами пожара стали трое детей 16, девяти и трех лет. Родителей, а также еще одного ребенка 12 лет на момент возгорания дома не было.

На место происшествия направили дознавателей и экспертов испытательной пожарной лаборатории МЧС России, добавили в министерстве.

Ранее стало известно о пожаре, который произошел на территории базы отдыха в микрорайоне Караман-1 в Махачкале. Предварительно, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. К его ликвидации оказались привлечены 20 человек и 4 единицы техники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль передал Киеву комплексы Patriot, сбивавшие «подарки Хусейна» в 90-х. В России в ответ угрожают вооружить некоторые страны

    Мединский объяснил отказ Украины принять тела солдат ВСУ

    Москвичам рассказали об изменении погоды на неделе

    У популярного ведущего диагностировали рак

    Путин подарил многодетной семье маршрутку

    Мужчина отправился в отпуск за просветлением и не выжил во время шаманского ритуала

    Трамп задумался об отмене некоторых ограничений в отношении Китая

    Тревел-блогерша назвала самые труднодоступные достопримечательности России

    Трое детей стали жертвами пожара в российском регионе

    Врач объяснила желание Плющенко сделать пластику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости