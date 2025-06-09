Трое детей стали жертвами пожара в российском регионе

В Башкирии трое детей стали жертвами пожара в частном доме

В Башкирии в частном доме произошел пожар, троих детей спасти не удалось. Об этом сообщает региональное МЧС в Telegram-канале.

ЧП произошло в селе Старобалтачево. Жертвами пожара стали трое детей 16, девяти и трех лет. Родителей, а также еще одного ребенка 12 лет на момент возгорания дома не было.

На место происшествия направили дознавателей и экспертов испытательной пожарной лаборатории МЧС России, добавили в министерстве.

Ранее стало известно о пожаре, который произошел на территории базы отдыха в микрорайоне Караман-1 в Махачкале. Предварительно, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. К его ликвидации оказались привлечены 20 человек и 4 единицы техники.