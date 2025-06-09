Трамп заявил о «помощи» СССР во Второй мировой войне

Трамп заявил, что Советский Союз помог США победить во Второй мировой войне

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Советский Союз «помог» США одержать победу во Второй мировой войне, передает телеканал C-SPAN.

Политик отметил, что США единственные, кто не празднует победу во Второй мировой войне. «Именно мы выиграли войну. Россия помогла [в этом]. Справедливости ради, они потеряли 51 миллион человек. Люди скажут: "О, он заступается за Россию". Но они потеряли 51 миллион человек», — высказался глава государства.

По словам Трампа, нельзя забывать о потерях СССР во Второй мировой войне.

6 мая Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне якобы была достигнута «только благодаря Соединенным Штатам».