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23:30, 9 июня 2025Мир

Трамп заявил о «помощи» СССР во Второй мировой войне

Трамп заявил, что Советский Союз помог США победить во Второй мировой войне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Советский Союз «помог» США одержать победу во Второй мировой войне, передает телеканал C-SPAN.

Политик отметил, что США единственные, кто не празднует победу во Второй мировой войне. «Именно мы выиграли войну. Россия помогла [в этом]. Справедливости ради, они потеряли 51 миллион человек. Люди скажут: "О, он заступается за Россию". Но они потеряли 51 миллион человек», — высказался глава государства.

По словам Трампа, нельзя забывать о потерях СССР во Второй мировой войне.

6 мая Трамп заявил, что победа во Второй мировой войне якобы была достигнута «только благодаря Соединенным Штатам».

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