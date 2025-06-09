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19:27, 9 июня 2025Интернет и СМИ

У популярного ведущего диагностировали рак

Радиоведущий Брайан Бернетт заявил, что ему диагностировали рак
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Raymond Davies / Legion-media.com

Ведущий шотландской радиостанции «Би-би-си» Брайан Бернетт заявил, что у него диагностировали рак. На это обратило внимание издание The Independent.

В радиоэфире Бернетт объявил слушателям, что вынужден временно приостановить работу, так как ему необходимо пройти лечение от рака. По словам популярного радиоведущего, опухоль обнаружили случайно после удаления аппендикса.

Он добавил, что обнаруженное у него заболевание поддается лечению. Бернетт отметил, что ему предстоит сложная операция на брюшной полости и курс химиотерапии. Радиоведущий также поблагодарил слушателей и коллег за поддержку и заботу.

Ранее сообщалось, что у известного комика британского комика Милтона Джонса диагностировали рак простаты. Комик отметил, что ему предстоит операция, за которой последует период восстановления.

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