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04:12, 9 июня 2025Экономика

Ученые сообщили о возможном полном исчезновении воды в Кабуле к 2030 году

Guardian: Кабулу грозит полное исчезновение воды к 2030 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Кабул рискует стать первым современным городом, в котором закончится вода. Об этом написала газета The Guardian со ссылкой на доклад организации Mercy Corps.

Как указывается, уровень воды в водоносных горизонтах столицы Афганистана за последние 10 лет упал на 30 метров. Причинами ученые называют быструю урбанизацию и изменение климата.

Если такие тенденции сохранятся, то Кабул полностью исчерпает свои подземные ресурсы воды к 2030 году. Это может создать угрозу для 7 миллионов жителей города.

«Отсутствие воды означает, что люди покидают свои общины. Если международное сообщество не удовлетворит потребности Афганистана, это приведет еще к большей миграции и трудностям», — уточняется в статье.

Ранее ученые заявили, что Мировой океан становится темнее. Как пояснили специалисты, за последние двадцать лет свет потеряла пятая часть Мирового океана (21 процент).

Среди причин ученые называют новые темпы цветения водорослей и повышение общей температуры на поверхности воды, что снижает ее прозрачность.

До этого стало известно, что из-за глобального потепления промысловая рыба начала терять вес.

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