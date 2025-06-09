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12:49, 9 июня 2025Бывший СССР

Украинский пленный призвал воюющего в ВСУ сына сдаться ВС России

Пленный украинский боец Стягайло призвал воюющего в ВСУ сына сдаться ВС России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный украинский боец Анатолий Стягайло призвал воюющего в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сына сдаться в плен Вооруженным силам (ВС) России. Видеообращение мужчины к детям оказалось в распоряжении ТАСС.

«Русские с ним ничего не сделают, а СБУ (Служба безопасности Украины — прим. «Ленты.ру») кинут его в пехоту, так как делают это со всеми, и отправят на передок без ничего, чтобы он сделал один правильный выбор. И все будет хорошо», — подчеркнул пленный.

Стягайло обратился к дочери и попросил передать своему сыну Александру просьбу сдаться в плен ВС России. Он также попросил сына отговаривать сослуживцев сражаться в рядах ВСУ из-за превосходства России на фронте.

Ранее пленный украинский боец Андрей Евенко признал, что солдаты ВСУ совершали военные преступления против мирных жителей. По словам Евенко, от украинских бойцов требовали «стоять до последнего».

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