Украинский пленный призвал воюющего в ВСУ сына сдаться ВС России

Пленный украинский боец Стягайло призвал воюющего в ВСУ сына сдаться ВС России

Пленный украинский боец Анатолий Стягайло призвал воюющего в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сына сдаться в плен Вооруженным силам (ВС) России. Видеообращение мужчины к детям оказалось в распоряжении ТАСС.

«Русские с ним ничего не сделают, а СБУ (Служба безопасности Украины — прим. «Ленты.ру») кинут его в пехоту, так как делают это со всеми, и отправят на передок без ничего, чтобы он сделал один правильный выбор. И все будет хорошо», — подчеркнул пленный.

Стягайло обратился к дочери и попросил передать своему сыну Александру просьбу сдаться в плен ВС России. Он также попросил сына отговаривать сослуживцев сражаться в рядах ВСУ из-за превосходства России на фронте.

Ранее пленный украинский боец Андрей Евенко признал, что солдаты ВСУ совершали военные преступления против мирных жителей. По словам Евенко, от украинских бойцов требовали «стоять до последнего».