Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:33, 9 июня 2025Силовые структуры

В ФСБ раскрыли детали о контрабанде комплектующих российских вертолетов

ФСБ: Шесть человек причастны к контрабанде частей вертолетов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

ФСБ раскрыла детали подготовки к контрабанде за границу комплектующих к российским вертолетам Ми-8 и Ми-17. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в группу контрабандистов входили шесть граждан России, Украины и стран Ближнего Востока. Их деятельность контролировали зарубежные кураторы. Группировка через ряд подконтрольных коммерческих структур закупила комплектующие на сумму в 400 миллионов рублей у предприятий-изготовителей.

9 июня деятельность группировки была пресечена сотрудниками ФСБ. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Продолжение в новости В ФСБ раскрыли острый дефицит в авиаотрасли Украины
    Последние новости

    Взятки, махинации с торгами и «дорожный картель». Что известно о задержанном мэре Красноярска и кто хотел его отставки?

    Появились кадры из атакованной ВСУ Воронежской области

    30 тонн топлива вылилось в Енисей с севшего на мель судна

    Почти два миллиона рублей пропали со счета раненого бойца СВО в российском банке

    Стало известно о массовых попытках вывезти из России беспилотники и военное оборудование

    В ФСБ рассказали о подбитой на СВО военной технике

    Цены в Китае продолжили снижаться

    Названы две причины отключать Bluetooth в смартфоне

    В стране НАТО членство Украины в альянсе описали словом «посмотрим»

    Мужчина опоил туристку наркотиками в ночном клубе на Кипре и изнасиловал в туалете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости