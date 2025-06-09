В ФСБ раскрыли детали о контрабанде комплектующих российских вертолетов

ФСБ: Шесть человек причастны к контрабанде частей вертолетов

ФСБ раскрыла детали подготовки к контрабанде за границу комплектующих к российским вертолетам Ми-8 и Ми-17. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в группу контрабандистов входили шесть граждан России, Украины и стран Ближнего Востока. Их деятельность контролировали зарубежные кураторы. Группировка через ряд подконтрольных коммерческих структур закупила комплектующие на сумму в 400 миллионов рублей у предприятий-изготовителей.

9 июня деятельность группировки была пресечена сотрудниками ФСБ. Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.