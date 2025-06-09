В ФСБ раскрыли острый дефицит в авиаотрасли Украины

ФСБ: Авиаотрасль Украины испытывает острый дефицит в российских комплектующих

Начало событий в новости В ФСБ раскрыли детали о контрабанде комплектующих российских вертолетов

В авиаотрасли Украины отмечен острый дефицит в российских комплектующих, который Киев пытается решить с помощью контрабандных поставок. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Оперативники российской спецслужбы установили гражданку Украины, занимающую пост руководителя нескольких киевских предприятий оборонно-промышленного комплекса, которая предпринимает попытки организовать контрабанду российской продукции. Женщина объявлена в международный розыск.

С 1 октября 2023 года ФСБ пресекла 236 попыток незаконного экспорта беспилотников и оборудования для военной техники.

К контрабанде комплектующих к российским вертолетам Ми-8 и Ми-17 причастны шесть граждан России, Украины и стран Ближнего Востока. Их деятельность контролировали зарубежные кураторы. Группировка через ряд подконтрольных коммерческих структур закупила комплектующие на сумму в 400 миллионов рублей у предприятий-изготовителей.