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10:50, 9 июня 2025Силовые структуры

В ФСБ раскрыли острый дефицит в авиаотрасли Украины

ФСБ: Авиаотрасль Украины испытывает острый дефицит в российских комплектующих
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В ФСБ раскрыли детали о контрабанде комплектующих российских вертолетов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В авиаотрасли Украины отмечен острый дефицит в российских комплектующих, который Киев пытается решить с помощью контрабандных поставок. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ России.

Оперативники российской спецслужбы установили гражданку Украины, занимающую пост руководителя нескольких киевских предприятий оборонно-промышленного комплекса, которая предпринимает попытки организовать контрабанду российской продукции. Женщина объявлена в международный розыск.

С 1 октября 2023 года ФСБ пресекла 236 попыток незаконного экспорта беспилотников и оборудования для военной техники.

К контрабанде комплектующих к российским вертолетам Ми-8 и Ми-17 причастны шесть граждан России, Украины и стран Ближнего Востока. Их деятельность контролировали зарубежные кураторы. Группировка через ряд подконтрольных коммерческих структур закупила комплектующие на сумму в 400 миллионов рублей у предприятий-изготовителей.

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