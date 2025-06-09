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10:21, 9 июня 2025Силовые структуры

В ФСБ раскрыли стоимость подготовленных к контрабанде комплектующих российских вертолетов

ФСБ оценила стоимость контрабанды комплектующих вертолетов в 400 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

ФСБ раскрыла информацию о стоимости подготовленных к контрабанде за рубеж комплектующих российских вертолетов. Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, стоимость комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17 превысила 400 миллионов рублей. Запчасти планировали переправить за рубеж, в том числе на Украину. Отмечается, что с их помощью можно восстановить летную годность не менее четырех винтокрылых машин.

Планам группировки, состоявшей из шести человек, не суждено было сбыться. Всех причастных 9 июня задержала ФСБ. В группу входили граждане России, Украины и Ближнего Востока. Координировали их деятельность из-за рубежа.

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