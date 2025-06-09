В Германии захотели ввести обязательную военную службу при одном условии

Politico: ФРГ введет обязательную военную службу при отсутствии добровольцев

Власти ФРГ намерены ввести обязательную военную службу в том случае, если потребности бундесвера не будут удовлетворены достаточным количеством добровольцев. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на высокопоставленных законодателей, входящих в партию Христианско-демократический союз (ХДС), лидером которой является канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Если окажется, что значительные кадровые потребности бундесвера, способного обеспечить оборону, особенно в свете новых планов НАТО, не смогут быть удовлетворены с помощью только набора добровольцев, то властям придется ввести обязательные элементы», — заявил депутат бундестага Томас Эрндль, представляющий ХДС в парламентском комитете по обороне.

Как отмечают авторы материала, вооруженные силы Германии «истощены», поэтому Берлин ищет способ пополнить их ряды необходимым количеством кадров.

7 апреля глава Союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер заявил, что Германии нужно увеличить численность армии, иначе бундесверу грозит коллапс.

Кроме того, Мерц выразил желание сделать армию Германии сильнейшей в Европе, предоставив ей для этого все необходимые финансовые ресурсы.