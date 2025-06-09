В Германии заявили о беспокойстве из-за учений НАТО в Балтийском море

BZ: Планы по перевооружению балтийских стран НАТО вызывают беспокойство

Геополитическая ситуация в Балтийском море крайне серьезная, растет риск крупного конфликта. Об этом заявила базирующаяся в Германии газета Berliner Zeitung (BZ).

НАТО с помощью военных учений в Балтийском море намерено продемонстрировать свою силу, указали в издании. В связи с этим Балтика превращается в опасное поле для гибридной войны, сочли в Berliner Zeitung. «Планы по перевооружению балтийских стран НАТО вызывают беспокойство», — также говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что Запад обвиняет Россию в наличии теневого флота в этом регионе. При этом НАТО не предоставило убедительных доказательств этого и каждую свою неудачу попросту приписывает Москве, подчеркнули в Berliner Zeitung.

Ранее в итальянском издании Il Fatto Quotidiano заявили, что одновременные учения России и НАТО в Балтийском море испугали международных наблюдателей в Италии из-за вероятности открытого конфликта. Исторически Балтика остается горячей точкой военных провокаций, указали журналисты.

Перед этим депутат Госдумы Андрей Колесник назвал провокацией учения Североатлантического альянса. По словам парламентария, НАТО не скрывает, что отрабатывает варианты нападения.