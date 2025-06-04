В России назвали тревожную особенность учений НАТО в Балтийском море

Депутат Колесник: НАТО во время учений не скрывает варианты нападения на Россию

НАТО давно провоцируют Россию, а сейчас в ходе учений в Балтийском море не скрывает, что отрабатывает варианты нападения, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что учения НАТО Baltops 2025 в Балтийском море могут быть частью подготовки альянса к потенциальной войне с Россией. По его словам, такие тренировки крайне провокационны.

Колесник напомнил, что учения НАТО Baltops проводятся уже давно, но раньше они демонстрировали, как союзники будут защищаться и противодействовать российским войскам. Теперь альянс отрабатывает варианты нападения, провоцируя Россию, указал депутат.

«Всегда любые учения могут начаться с учения, а закончиться боевыми действиями. Это известный факт. Конечно, это серьезнейшая провокация, особенно в момент напряженности. А вот у нас возьмет кто-нибудь и примет это за серьезные намерения, и что тогда будет с теми силами, которые участвуют в этих учениях особенно в районах полигонов, где у нас боевые корабли находятся?» — отметил Колесник.

Ранее издание Bild сообщило о рисках одновременных учений России и НАТО на Балтике. 3 июня стартовали тренировки западных войск в Балтийском море. Однако, как пишут журналисты, на месяц раньше обычного в регионе начала свои маневры Россия.

