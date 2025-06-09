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04:46, 9 июня 2025Мир

В Италии отреагировали на отказ Киева от приема тел своих солдат

Журналист Лучиди: В Италии не знали об отказе Киева от приема тел солдат ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Граждане Италии не знали о том, что Киев отказался принимать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так отреагировал на сведения шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди, посетивший среди других журналистов площадку в Брянской области, куда привезли грузовики с телами, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что мой репортаж помог прояснить ситуацию [для итальянцев]», — подчеркнул Лучиди. По его мнению, поступок кивеских властей объясняется нехваткой средств для компенсаций семьям бойцов, что стало бы «серьезным ударом по хрупкой украинской экономике».

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский боится имиджевой катастрофы после доставки тел солдат ВСУ на родину. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в свою очередь предположил, что украинский лидер таким образом хочет избежать раскрытия реальных потерь украинских бойцов.

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