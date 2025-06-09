В Кремле раскрыли подробности о планах на использование ракет разной дальности

Песков: Россия оставляет за собой свободу действий на развертывание ракет

Россия оставляет за собой свободу действий на развертывание ракет разной дальности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского президента, в случае необходимости России придется реагировать на действия со стороны стран-членов НАТО.

«[В том числе] новых членов НАТО, которые находятся в непосредственной близости от наших границ. Конечно, в какой-то момент, когда уже ничто не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действий за собой оставим», — обозначил Песков, отвечая на вопрос о возможном развертывании Россией ракет средней и меньшей дальности.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что соблюдение Россией моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности близится к логическому завершению. По его словам, решения по конкретным параметрам реагирования на появляющиеся угрозы остаются за руководством страны и российскими военными.