В Кремле раскрыли подробности о планах на использование ракет разной дальности

Россия оставляет за собой свободу действий на развертывание ракет разной дальности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.
По словам пресс-секретаря российского президента, в случае необходимости России придется реагировать на действия со стороны стран-членов НАТО.
«[В том числе] новых членов НАТО, которые находятся в непосредственной близости от наших границ. Конечно, в какой-то момент, когда уже ничто не будет ограничивать наши действия, мы эту свободу действий за собой оставим», — обозначил Песков, отвечая на вопрос о возможном развертывании Россией ракет средней и меньшей дальности.
Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков заявил, что соблюдение Россией моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности близится к логическому завершению. По его словам, решения по конкретным параметрам реагирования на появляющиеся угрозы остаются за руководством страны и российскими военными.