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09:07, 8 июня 2025Россия

В МИД РФ заявили о наращивании ракетных угроз со стороны США

Замглавы МИД Рябков: действие моратория на развертывание РСМД близится к концу
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Соблюдение Россией моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) близится к своему логическому завершению, заявил в интервью журналистам ТАСС заместитель главы Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Рябков.

По словам Рябкова, сейчас США при администрации Дональда Трампа намерены еще в больших масштабах наращивать деятельность по развертыванию ракет средней и меньшей дальности. Кроме того, замглавы МИД отметил, что сдержанность российской стороны в этом вопросе никто не оценил, поэтому РФ вынуждена реагировать на появление весьма ощутимых ракетных угроз.

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В этой ситуации, пояснил Рябов, решения по конкретным параметрам реагирования на появляющиеся угрозы остаются за руководством страны и нашими военными.

Ранее замглавы МИД Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов. Он отметил, что Россия будет определять цели для дальнейших испытаний ракетных комплексов исходя из угроз национальной безопасности страны.

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