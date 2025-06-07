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14:05, 7 июня 2025Россия

В России напомнили Западу об испытаниях ракетных комплексов

Замглавы МИД Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов
Алина Черненко

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков напомнил Западу, что Россия будет определять цели для дальнейших испытаний ракетных комплексов исходя из угроз национальной безопасности страны. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом дипломат прокомментировал заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставках дальнобойного оружия Украине.

«Мы неоднократно подчеркивали, что применение подобного оружия без прямого участия военных специалистов стран-производителей этих систем невозможно», — подчеркнул он.

Ранее Рябков заявил, что Мерц пытается убедить американского президента Дональда Трампа вернуть США на путь эскалации конфликта вокруг Украины. Он отметил, что политика американского экс-президента Джо Байдена предполагала безоговорочную поддержку Киева.

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