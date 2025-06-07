В МИД России заявили о желании Мерца вернуть США на путь эскалации по Украине

Рябков: Мерц пытается убедить Трампа вернуть США на путь эскалации по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается убедить американского президента Дональда Трампа вернуть США на путь эскалации конфликта вокруг Украины, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, политика экс-президента США Джо Байдена предполагала безоговорочную поддержку Украины и эскалацию.

«Брюссельские стратеги не оставляют попыток убедить президента США Дональда Трампа вернуться к политике, которую проводил его предшественник», — подчеркнул дипломат.

По его словам, именно так Москва «воспринимает заявления и действия канцлера ФРГ, включая слова о снятии ограничений для нанесения ракетных ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России».

Ранее Мерц, несмотря на начавшиеся переговоры между Россией и Украиной, вновь заявил о решении конфликта силовым путем.