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12:09, 9 июня 2025Бывший СССР

В МИД оценили действия Киева после отказа от обязательства забрать тела военных

Мирошник: Украина не дала внятных объяснений отказа забрать тела солдат ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Киев не дал внятных объяснений отказа от обязательства забрать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) 7 июня. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Что сильнее пугает Киев, по какой причине они отказываются от выполнения своих обязательств или по крайней мере пока затягивают выполнение своих обязательств, внятных объяснений мы пока получить не можем», — подчеркнул дипломат.

Мирошник оценил действия Киева после отказа забрать тела военных и описал ситуацию как «достаточно прозрачную». Он указал, что затягивание обмена телами в формате «6000 на 6000» станет бременем для властей Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук призвал к бунту после отказа Киева забрать тела. Дмитрук указал на единоличную ответственность президента Украины Владимира Зеленского за отказ принять тела солдат ВСУ.

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