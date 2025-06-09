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07:19, 9 июня 2025Силовые структуры

В России эксперты нашли десятки поддельных сайтов с билетами на концерты

В России нашли свыше 50 сайтов мошенников по продаже билетов на концерты
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Эксперты обнаружили более 50 поддельных сайтов для обмана россиян с билетами на концерты и в театр. Об этом со ссылкой на специалистов Bi. Zone сообщает РИА Новости.

По мнению экспертов, визуально практически не отличавшиеся от официальных сайты приносили мошенникам около сотни рублей ежедневно. Злоумышленники использовали логотипы и фирменный стиль оригиналов, стоимость поддельных билетов варьировалась от 2500 до 5000 рублей.

Эксперты отмечали, что летом россияне чаще и активнее ходят на мероприятия вне дома. Специалист напомнили, что проверять URL на наличие лишних символов, ошибок в написании и подозрительных доменов, а также убеждаться в безопасности соединения.

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