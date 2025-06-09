В России раскрыли условия для применения «Орешника» против Украины

Депутат Колесник: РФ применит «Орешник» в ответ на новые атаки на мирных людей

Баллистические ракеты средней дальности «Орешник» могут использоваться против Украины, если она продолжит бить по мирному населению и уничтожать пассажирские поезда, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Если будут, например, бить еще раз неизбирательно по мирному населению, пускать под откос поезда пассажирские, где находятся мирные люди, да еще с детьми, старики. Я думаю, тут уже никто раздумывать не будет. Они еще за прошлое не рассчитались, за прошлые свои грехи», — сказал Колесник.

При этом он подчеркнул, что «Орешник» может быть применен в любой целесообразный момент, если это решит верховный главнокомандующий.

«Должны они, руководство Украины, ходить и бояться — мало ли где он будет применен», — резюмировал депутат.

Ранее руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов выразил мнение, что Россия бережет «Орешник» для будущих ударов. По его словам, при использовании «Орешника» Москва должна уведомлять Вашингтон, чтобы у США не сработала система предупреждения о ракетном нападении. При этом Киев может получить от США информацию о готовящемся ударе.

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Беспилотники на территории регионов завезли в фурах, из которых и вылетали БПЛА.