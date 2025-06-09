В России высказались о судьбе вернувшихся из плена бойцов

Депутат Швыткин: Вернувшиеся из плена бойцы могут вернуться на фронт

Для российских военнопленных, которые возвращаются домой, есть определенные процедуры, которые предусматривают обязательный звонок родным, медицинскую помощь и отпуск перед дальнейшей отправкой на фронт, сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Минобороны показало новые кадры с возвращенными из плена российскими бойцами в возрасте до 25 лет. На кадрах запечатлены более 30 российских военнослужащих, все они были одеты в военную форму и несли за плечами рюкзаки.

Швыткин рассказал, что сначала вернувшимся из плена бойцам дают возможность позвонить родным и близким, после чего они прибывают в Москву и проходят медико-психологическую реабилитацию. Для этого есть специальные учреждения — медицинские и санаторные, которые занимаются здоровьем бойцов, добавил депутат.

«Исходя из состояния здоровья кто-то подлежит лечению, стационарному в том числе, а кого-то отправят на фронт в зависимости от самочувствия и психологического состояния. Продолжительность отпуска в таком случае определяет командование части», — объяснил парламентарий.

Ранее в Минобороны заявили, что в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договоренностей из украинского плена вернули первую группу российских бойцов в возрасте до 25 лет. Сообщалось, что взамен Россия передала аналогичное количество пленных украинских солдат. На данный момент российские бойцы находятся в Беларуси.