В США заявили о планах администрации Трампа продолжить передачу спутниковых данных Украине

FP: Власти США пока не планируют прекращать передачу спутниковых данных Киеву

Администрация президента США Дональда Трампа планирует продолжить передачу спутниковых разведданных Украине, об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к американским властям.

По его информации, Вашингтон пока не намерен прекращать доступ Киева к этим данным, поскольку «спутниковые кадры являются ключевыми для Украины».

В материале отмечается, что США могут продолжить предоставлять помощь республике, похожей на предыдущую, но которая не будет обходиться Соединенным Штатам слишком дорого.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил США в передаче на Ближний Восток 20 тысяч ракет для борьбы с дронами, предназначавшихся Киеву. С чем было связано решение американской администрации, не уточняется.

