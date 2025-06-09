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21:34, 9 июня 2025Мир

В США заявили о планах администрации Трампа продолжить передачу спутниковых данных Украине

FP: Власти США пока не планируют прекращать передачу спутниковых данных Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Администрация президента США Дональда Трампа планирует продолжить передачу спутниковых разведданных Украине, об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на источники, близкие к американским властям.

По его информации, Вашингтон пока не намерен прекращать доступ Киева к этим данным, поскольку «спутниковые кадры являются ключевыми для Украины».

В материале отмечается, что США могут продолжить предоставлять помощь республике, похожей на предыдущую, но которая не будет обходиться Соединенным Штатам слишком дорого.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил США в передаче на Ближний Восток 20 тысяч ракет для борьбы с дронами, предназначавшихся Киеву. С чем было связано решение американской администрации, не уточняется.

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