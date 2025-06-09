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06:40, 9 июня 2025Мир

В Турции предложили помочь России в конфликте с Украиной

dikGAZETE: Турция должна оказать давление на Украину, чтобы добиться мира
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Рост эскалации украинского конфликта после стамбульских переговоров Москвы и Киева показывает, что Турция должна взять на себя ответственность. Анкара может либо оказать давление на киевский режим, либо открыто поддержать Россию, написало издание dikGAZETE.

«Другие суверенные государства, такие как Турция, должны взять на себя ответственность и либо оказать давление на киевский режим и заставить его действовать миролюбиво, либо занять антиукраинскую позицию в ООН», — указано в статье.

При этом сохранение нейтралитета в этом вопросе стало ситуацией, которая играет «на руку киевскому режиму», считают авторы материала.

Ранее в Анкаре заявили, что Турция готова принять лидеров стран для встречи в рамках урегулирования конфликта на Украине. Однако для этого предстоит еще решить ряд военных и политических вопросов, а после их решения пройдут переговоры на уровне лидеров.

3 июня глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации России и Украины пришли на встречу в Стамбуле подготовленными, каждая сторона была нацелена на результат.

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