Врач назвала связанные с головной болью болезни

Фельдшер Балан: Головная боль может быть симптомом инсульта

Головная боль может сигнализировать о серьезных нарушениях в работе организма, при этом существует ряд малоизвестных факторов, которые способны провоцировать приступы, рассказала фельдшер Наталья Балан. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что если боль сопровождается тошнотой, светобоязнью или онемением конечностей, это может указывать на мигрень. При этом внезапная интенсивная боль с лихорадкой — возможный признак менингита, а пульсирующая боль с нарушением речи — симптом инсульта, уточнила Балан.

«Особое внимание стоит уделять вторичным головным болям, связанным с инфекциями, опухолями или сосудистыми патологиями. У пожилых людей учащение приступов может сигнализировать о нарушении мозгового кровообращения — одном из факторов риска деменции», — рассказала доктор.

По словам эксперта, головная боль часто оказывается отголоском проблем в шее или челюсти. Она объяснила, что шейный остеохондроз может вызывать головную боль из-за сдавления нервов и артерий, а также нарушений кровотока в шейном отделе позвоночника. Заболевания зубов, как пульпит, могут вызвать головную боль в результате воспаления и раздражения нервов, заключила фельдшер.

Ранее ученые установили, что употребление алкоголя существенно повышает риск развития онкологических заболеваний. Исследования также показали рост числа смертей, связанных с алкогольной нагрузкой на организм.