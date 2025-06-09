Врач рассказала о трех главных болезнях дачников

Врач Калюжная: Работа на даче под палящим солнцем может привести к инфаркту

У россиян, которые усердно работают на дачном участке, не соблюдая меры осторожности, могут произойти проблемы с сердцем, головокружения, нарушение зрения, сильная усталость или повышение температуры, рассказала врач психиатр-нарколог Марина Калюжная. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказала, что первая проблема, которая часто возникает у дачников связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Она пояснила, что длительные статичные позы во время работы нарушают нормальный кровоток, повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и создают предпосылки для развития инфаркта миокарда, гипертонических кризов и инсультов, добавила эксперт.

«Следующая угроза — инфекционные заболевания, переносимые клещами. Обычно считается, что встреча с этими насекомыми возможна лишь в лесополосах, однако практика показывает, что зараженные клещи встречаются и на загородных участках. Соблюдайте элементарные правила безопасности: обрабатывайте одежду репеллентами, осматривайте кожу каждые 2 часа, носите светлую одежду с манжетами», — рассказала Калюжная.

Часто причиной болезней становится пренебрежение регулярностью приема медикаментов, нерегулярное питание и нарушение нормального распорядка дня, напомнила врач. Недостаточное потребление жидкости ведёт к обезвоживанию организма, загустению крови и повышению артериального давления, создавая дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, указала специалист.

Ранее психиатр-нарколог Марина Калюжная назвала россиянам признаки некачественного алкоголя. По словам эксперта, главный индикатор качества спиртного напитка — это его запах.