ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР

СЦКК: ВСУ за минувшие сутки 4 раза обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки (8 июня) четыре раза обстреляли территорию Донецкой народной республики. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«Четыре вооруженных атаки — на горловском направлении. Всего выпущено четыре единицы различных боеприпасов», — говорится в сообщении.

О жертвах среди мирного населения представительство ДНР в СЦКК не сообщило.

Ранее ВСУ нанесли целенаправленный удар 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами по рынку Горловки в ДНР. Посол по особым поручения МИД России Родион Мирошник назвал произошедшее военным преступлением.