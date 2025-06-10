Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:12, 10 июня 2025Ценности

60-летняя Элизабет Херли похвасталась фигурой в купальнике

60-летняя актриса Элизабет Херли похвасталась фигурой в слитном купальнике
Мария Винар

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ее модного бренда Elizabeth Hurley Beach.

60-летняя звезда фильмов «Строго конфиденциально» и «Остин Пауэрс» предстала на размещенном кадре в слитном купальнике черного цвета, который был оформлен вырезом на спине и золотистыми вставками на лямках. При этом знаменитость повернулась к камере боком и продемонстрировала на руке широкий массивный браслет. Внешний вид Херли дополнили яркий макияж и пышная прическа.

Фото: @elizabethhurley

Поклонники оценили подтянутую форму артистки в комментариях под постом. «Женщина моей мечты», «Выглядит великолепно», «Потрясающая», «Все еще горяча и сексуальна», «Сложно дышать, глядя на это фото», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли разделась до бикини в саду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова ответила на обвинения МИД Азербайджана в адрес Мединского

    Сорвана подготовка теракта в аэропорту Абхазии

    Решение спора между Россией и Японией предложили доверить марсианам

    Суд изберет меру пресечения мэру Красноярска по делу о взятках на 180 миллионов рублей

    Пара занялась сексом в воде на российском курорте на глазах у детей и попала на видео

    Российский политик попал под уголовное дело после дебатов

    Украину обвинили в саботаже переговоров

    В МИД анонсировали третий раунд переговоров с США

    В России рассказали об исламизации молока

    Самая красивая девушка России рассказала о первой сессии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости