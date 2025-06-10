60-летняя Элизабет Херли похвасталась фигурой в купальнике

60-летняя актриса Элизабет Херли похвасталась фигурой в слитном купальнике

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ее модного бренда Elizabeth Hurley Beach.

60-летняя звезда фильмов «Строго конфиденциально» и «Остин Пауэрс» предстала на размещенном кадре в слитном купальнике черного цвета, который был оформлен вырезом на спине и золотистыми вставками на лямках. При этом знаменитость повернулась к камере боком и продемонстрировала на руке широкий массивный браслет. Внешний вид Херли дополнили яркий макияж и пышная прическа.

Фото: @elizabethhurley

Поклонники оценили подтянутую форму артистки в комментариях под постом. «Женщина моей мечты», «Выглядит великолепно», «Потрясающая», «Все еще горяча и сексуальна», «Сложно дышать, глядя на это фото», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли разделась до бикини в саду.