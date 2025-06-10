Австрия оказалась самой вооруженной страной среди гражданского населения

The Guardian: Австрия — самая вооруженная страна среди гражданского населения

Австрия является самой вооруженной страной среди гражданского населения. Об этом сообщило издание The Guardian.

«По оценкам, на каждые 100 человек в Австрии приходится 30 единиц огнестрельного оружия, что делает страну одной из самых вооруженных в Европе», — утверждается в публикации.

По данным издания, в Австрии у гражданского населения допускаются винтовки и дробовики при наличии лицензии на оружие, действующего охотничьего билета или для членов стрелковых клубов. Кроме того, разрешены револьверы, пистолеты и полуавтоматическое оружие при наличии официального разрешения.

10 июня в школе в австрийском городе Грац произошла стрельба. Преступник был учащимся школы и считал себя жертвой издевательств. По данным министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера, трагедия унесла жизни девяти человек, сам стрелок также был обнаружен без признаков жизни.