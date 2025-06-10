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12:42, 10 июня 2025Россия

Боец СВО увидел московского зумера с приспущенными штанами и записал диалог с ним на видео

В Москве отпускник из зоны СВО оскорбил зумера из-за внешности и снял на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Москве отпускник из зоны проведения специальной военной операции (СВО) встретил зумера со спущенными штанами и записал диалог с ним на видео. Об этом сообщает аккаунт moscow.msk в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Встреча военнослужащего с подростком произошла в одном из супермаркетов. «Смотрите, какое животное в Москве нашел», — говорит он и направляет камеру на подростка. Вероятно, солдату не понравился его внешний вид — у зумера окрашены волосы, он одет в майку, из-под приспущенных брюк видно белье.

«Давай, я тебя тоже сниму», — говорит подросток, видя направленный на него телефон. «[Гомосексуал] (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) вообще», — отвечает ему боец, после чего видео обрывается.

Ранее в московской школе подростка избили из-за внешнего вида. Он получил серьезные травмы и попал в больницу. Позже юноша записал видео из палаты, в котором описал свое состояние словами «каждое движение причиняет мне боль».

Вот это да!
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