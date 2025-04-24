Подросток, жестоко избитый в школе Москвы из-за внешнего вида, записал видео из больницы. Он почти не ест — сломана челюсть

Избитый в школе Москвы из-за внешнего вида подросток записал видео из больницы

Подросток, жестоко избитый в московской школе № 2120, записал видео из больницы и рассказал о восстановлении. При этом его речь осложнена наложенной на челюсть шиной.

Говорить пока очень сложно, каждое движение доставляет мне боль ученик школы №2120 Москвы

Накануне, 23 апреля, школьнику провели операцию на сломанной челюсти, она прошла хорошо. Но боль, со слов врачей, пройдет не раньше чем через четыре недели. Подросток добавил, что у него пока очень опухшее лицо, на скулах и под глазами синяки, отекший нос, в руке стоит катетер. При этом он заверил, что в целом чувствует себя нормально.

Также он посетовал, что из-за перелома челюсти не может нормально есть. Сейчас его питание — в основном пюре и другие мягкие блюда. «Есть очень больно, и от этого желание питаться пропадает. Приходится глушить голод водой — постоянно ее пью», — признался подросток.

Пострадавший добавил, что уже завтра врачи могут отпустить его домой — лечиться амбулаторно.

У школьника после избиения начались судороги

Ученика восьмого класса избили 21 апреля. Одноклассники пострадавшего рассказали, что ранее те же двое обидчиков уже нападали на него за внешний вид. Им не нравилось, что одноклассник выглядит как неформал. Ученики также утверждают, что руководство образовательного учреждения якобы не принимало никаких реальных действий в отношении агрессивно настроенных школьников.

После нападения у подростка прямо в школе начались судороги, также он потерял сознание на несколько часов. Врачи диагностировали у него перелом челюсти и сотрясение мозга, ребенка поместили в реанимацию.

После избиения школьники и родители создали петицию, где просили серьезно наказать избивших мальчика, так как постановка на внутришкольный учет, по их мнению, не изменит ситуацию.

В департаменте образования и науки Москвы расценили инцидент как жестокий акт насилия. «Подобное проявление агрессии совершенно недопустимо, не имеет оправдания и повлечет за собой последствия для виновных в рамках закона», — сообщили там «Ленте.ру» на следующий день.

Директора уволили, а избивших арестовали

Директор школы № 2120 Дмитрий Ланщиков после происшествия в чате с коллегами сообщил, что информацию о произошедшем уже направили в правоохранительные органы, а с родителями нападавших провели беседы.

Однако этим дело не ограничилось: позже Ланщикова уволили.

Избивших восьмиклассника подростков отчислили из школы, а позднее задержали и арестовали. Оба они 2009 года рождения. В отношении них расследуется уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Следователи также допросили учителей.

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская после общения с пострадавшим добавила, что тот, несмотря на травлю, не хотел жаловаться на обидчиков. «Я спросила, почему он молчал, ведь это был не первый случай. Ответ по-мужски прямой: "Я думал, справлюсь сам. Я же парень. Не хотел жаловаться". Ни классному руководителю, ни родным не говорил», — сообщила она.

Омбудсмен добавила, что о травле знали только друзья восьмиклассника. Ответа на вопрос, почему они за него не заступились, пострадавший мальчик дать не смог.