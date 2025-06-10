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08:27, 10 июня 2025Бывший СССР

Бойцы ВСУ сдались в плен после ультиматума российских командиров

Боец ВСУ Кутятин: Командиры ВС РФ в результате радиоигры заставили нас сдаться
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: The Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

Командиры одного из российских подразделений по радио обратились к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), поставили им ультиматум и заставили сдаться в плен. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости украинский военный Вячеслав Кутятин.

Он сообщил, что его отряду удалось пленить российских военнослужащих и получить в распоряжение рации бойцов. Украинские военные вступили в «радиоигру» с командирами подразделения Вооруженных сил (ВС) России, однако их план раскрыли.

«Руководство этих троих человек узнало, что они в плену, и нам был поставлен ультиматум: либо мы до вечера отпускаем их и сдаемся в плен, либо нас будут уничтожать», — рассказал Кутятин. В результате украинские военные решили сдаться в плен.

Ранее боец ВСУ Виталий Бровко рассказал, как сдался в плен военным из КНДР в Курской области. По его словам, перед засадой он и его сослуживцы только успели связаться с командиром, которому сказали, что на позиции «все хорошо». Уже через 30 секунд их взяли в плен, рассказал Бровко.

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