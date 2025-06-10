Политик Галлоуэй: Власти Британии отнимают пособия у стариков ради помощи Киеву

Британский политик, журналист и общественный деятель Джордж Галлоуэй в беседе с ТАСС обвинил власти Великобритании в том, что они отнимают пособия у стариков ради помощи Украине.

Он назвал невыполнимыми и абсурдными намерения премьер-министра Кира Стармера начать подготовку Соединенного королевства к войне, напомнив, что страна сознательно закрыла сталелитейную промышленность, и теперь у нее «нет ни стали, ни квалифицированных работников, ни средств на реализацию подобных планов».

«Мы банкроты. Настолько, что мы забираем пособия у наших стариков-пенсионеров, чтобы платить [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и финансировать военные действия», — подчеркнул Галлоуэй.

Он добавил, что готовиться к войне с ядерной сверхдержавой, имея армию в 70 тысяч человек и не имея стали для изготовления оружия, абсурдно, поэтому заявления Стармера — это пустые слова и политическая уловка, чтобы скрыть провалы правительства.

В начале июня Стармер объявил о переходе Великобритании в режим готовности к войне из-за якобы угрозы со стороны России. Он рассказал, что правительство намерено модернизировать оборонный сектор, а также развивать оборонные технологии в «темпе, соответствующем военному времени».