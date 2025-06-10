Букмекеров могут обязать оплачивать борьбу с лудоманией

Депутат Метелев: Букмекеров в России обложат налогом для борьбы с лудоманией

Букмекерские компании в России могут обложить дополнительным налогом, чтобы финансировать программы по профилактике и борьбе с игровой зависимостью (лудоманией). Об этом заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, его цитирует ТАСС.

Парламентарий анонсировал подготовку законопроекта, который обяжет букмекеров оплачивать борьбу с лудоманией.

«Букмекерские конторы должны нести ответственность за профилактику лудомании, поэтому часть средств будет тратиться на эти цели. Мы планируем наделить полномочиями профилактики, в том числе отчисления средств на профилактику, Единого регулятора азартных игр», — пояснил депутат.

По словам Метелева, негативное влияние лудомании недооценено в России: порядка трех миллионов человек, преимущественно молодые люди, являются жертвами онлайн-игр, ставок, нелегальных казино, и проигрывают миллиарды рублей.

Участие в разработке и реализации мер по борьбе с игровой зависимостью планирует также Министерство здравоохранения РФ: на собранные деньги регулятор будет заниматься профилактикой игровой зависимости, а Минздрав — создаст систему в виде разработки протоколов лечения, подготовки врачей, создания соответствующих служб и горячей линии. Еще одним направлением станет увеличение штрафов за популяризацию азартных игр до семи миллионов рублей и введение уголовной ответственности за систематическую рекламу казино.

В октябре 2024 года Госдума одобрила законопроект, запрещающий букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от несовершеннолетних, должников по алиментам и граждан с ограниченной дееспособностью. Ко второму чтению законопроект решили дополнить уточнениями, касающимися запрета ставок на все игорные заведения, а также на лиц, над которыми установлено попечительство в связи с их недееспособностью или ограниченной дееспособностью вследствие психического расстройства.