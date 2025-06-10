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12:49, 10 июня 2025Мир

Число жертв стрельбы в австрийской школе выросло

Kronen Zeitung: Число жертв стрельбы в школе в Австрии увеличилось до 8 человек
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Число жертв стрельбы в школе в австрийском городе Грац увеличилось до 8 человек. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

«Сегодня в Граце произошел один из самых страшных массовых расстрелов в истории республики. На данный момент сообщается о восьми погибших и двузначном числе тяжело раненых», — пишет издание.

По его данным, предполагаемый преступник был найден мертвым. Он был учащимся школы и, как утверждается, считал себя жертвой издевательств.

О стрельбе в школе в австрийском городе Грац стало известно во вторник, 10 июня.

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