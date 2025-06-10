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20:21, 10 июня 2025Экономика

Дачников призвали развесить мишуру и белые нитки по участку

Эксперт Кокорин: Мишура и белые нитки защитят виноград на даче от вредителей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Мишура и белые нитки помогут защитить виноград на даче от вредителей — ос, воробьев и мух. Развесить их по участку призвал россиян виноградарь с 20-летним стажем Валерий Кокорин, пишет aif.ru.

Справиться с осами поможет ловушка из меда. Для этого нужно сделать воронку из пластиковой бутылки, отрезав горлышко и вставив его внутрь бутылки вверх дном. По бокам придется сделать отверстия для веревки, чтобы повесить ловушку прямо на виноград. Внутрь необходимо налить смесь из теплой воды и трех-четырех ложек меда — осы и мухи попадут туда, а выбраться не смогут.

Воробьи тоже опасны для винограда, и они больше реагируют на визуальные раздражители. Тут помогут мишура и фольга — от солнца и ветра они будут сверкать и шуметь, что отпугнет птиц.

«Один из самых неожиданных, но действенных способов — натянуть вдоль рядов с двух сторон винограда простую белую нитку. Воробьи сразу испаряются. Тонкая белая линия по какой-то причине вызывает у них страх», — добавил Кокорин.

Ранее дачников призвали рассыпать кофе по участку, чтобы удобрить некоторые цветы. Особенно понравится такая подкормка вереску, азалии и рододендрону, рассказали эксперты.

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