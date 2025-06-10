Державшей в страхе иностранцев банде скинхедов вынесли приговор в российском регионе

Ленинский суд Владивостока вынес приговор банде экстремистов, которая нападала на иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости.
Лидер получил 12 лет колонии, ее члены — условные сроки.
Установлено, что в 2016 году 25-летний житель из национальной ненависти создал экстремистскую группу, в которую вовлек шестерых подростков. Среди них также была девушка. Лидер выстроил в банде жесткую структуру, разделил их действия на прямые, под которыми понимались насильственные акции, и непрямые — вандализм с нанесением ультраправой символики.
Лидер организовывал нападения на мигрантов под фашистскими лозунгами. Также члены банды распространяли идеи национальной ненависти в соцсетях. Действия молодых людей пресекли сотрудники ФСБ.
Ранее сообщалось, что ФСБ обнаружила в российском городе бойцовский клуб с повадками из 90-х.