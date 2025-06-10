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08:02, 10 июня 2025Силовые структуры

Державшей в страхе иностранцев банде скинхедов вынесли приговор в российском регионе

В Приморье суд вынес приговор банде скинхедов за нападения на иностранцев
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Ленинский суд Владивостока вынес приговор банде экстремистов, которая нападала на иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер получил 12 лет колонии, ее члены — условные сроки.

Установлено, что в 2016 году 25-летний житель из национальной ненависти создал экстремистскую группу, в которую вовлек шестерых подростков. Среди них также была девушка. Лидер выстроил в банде жесткую структуру, разделил их действия на прямые, под которыми понимались насильственные акции, и непрямые — вандализм с нанесением ультраправой символики.

Лидер организовывал нападения на мигрантов под фашистскими лозунгами. Также члены банды распространяли идеи национальной ненависти в соцсетях. Действия молодых людей пресекли сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что ФСБ обнаружила в российском городе бойцовский клуб с повадками из 90-х.

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