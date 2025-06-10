Державшей в страхе иностранцев банде скинхедов вынесли приговор в российском регионе

В Приморье суд вынес приговор банде скинхедов за нападения на иностранцев

Ленинский суд Владивостока вынес приговор банде экстремистов, которая нападала на иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер получил 12 лет колонии, ее члены — условные сроки.

Установлено, что в 2016 году 25-летний житель из национальной ненависти создал экстремистскую группу, в которую вовлек шестерых подростков. Среди них также была девушка. Лидер выстроил в банде жесткую структуру, разделил их действия на прямые, под которыми понимались насильственные акции, и непрямые — вандализм с нанесением ультраправой символики.

Лидер организовывал нападения на мигрантов под фашистскими лозунгами. Также члены банды распространяли идеи национальной ненависти в соцсетях. Действия молодых людей пресекли сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что ФСБ обнаружила в российском городе бойцовский клуб с повадками из 90-х.

