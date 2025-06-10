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07:42, 11 июня 2025Интернет и СМИ

Девушка пожаловалась на непристойное поведение матери своего жениха

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Art_Photo / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit c ником Oddthrowawaypost пожаловалась на 50-летнюю мать своего молодого человека, которая после знакомства внезапно начала копировать ее, а также отпускать непристойные комментарии в адрес своего 26-летнего сына. Из-за этого 27-летняя автор поста заподозрила женщину в ревности.

«Сначала она начала "копировать" меня. Купила такую же кепку, как у меня, такое же бикини и даже переносной холодильник для кемпинга. Теперь она хочет приобрести точно такую ​​же машину. Кроме того, она отпускает очень странные неуместные шутки. Когда я сказала при ней, что мне нужно позавтракать, она спросила, неужели мне недостаточно сосиски ее сына», — написала она.

В другой раз, когда девушка пожаловалась на усталость, ее будущая свекровь заявила: «Так не надо засиживаться допоздна, занимаясь сексом». Она также вспомнила, как однажды, когда они втроем ехали на машине, ее молодой человек остановился и отошел к обочине дороги, чтобы помочиться. Его избранница в шутку встала рядом с ним, выглядывая из-за плеча, чтобы посмотреть на его пенис.

«Его мать увидела это и подошла, чтобы сделать то же самое! Он отмахнулся от нее и начал огрызаться, но она только рассмеялась. Она просто не воспринимает это всерьез», — удивилась девушка.

В комментариях нашлось немало пользователей, которые поделились похожими примерами поступков своих матерей или матерей своих партнеров. Они согласились, что такое поведение абсурдно и неприемлемо.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как он заметил странное поведение матери в отношении его дочери и оборвал с ней связь. Комментаторы поддержали решение мужчины.

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