Додик и Фицо попали в базу «Миротворца»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Милорад Додик попали в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют карточки политиков на портале.
На страничке государственных лидеров заявляется, что они якобы причастны к распространению антиукраинской пропаганды, а также покушались на суверенитет Украины.
Кроме того, в базу сайта на тех же основаниях внесли президента Бразилии Лулу да Силву.
Ранее на портале появилась страница российского хоккеиста Александра Овечкина. По мнению администраторов «Миротворца», спортсмен якобы участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России».