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08:42, 10 июня 2025Бывший СССР

Додик и Фицо попали в базу «Миротворца»

Лидеры Словакии и Республики Сербской Фицо и Додик попали в базу «Миротворца»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Alexander Kryazhev / Host agency RIA Novosti / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Республики Сербской Милорад Додик попали в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют карточки политиков на портале.

На страничке государственных лидеров заявляется, что они якобы причастны к распространению антиукраинской пропаганды, а также покушались на суверенитет Украины.

Кроме того, в базу сайта на тех же основаниях внесли президента Бразилии Лулу да Силву.

Ранее на портале появилась страница российского хоккеиста Александра Овечкина. По мнению администраторов «Миротворца», спортсмен якобы участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России».

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