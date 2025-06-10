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07:23, 10 июня 2025Путешествия

Еще два российских аэропорта ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Кирова и Ижевска ввели ограничения на полеты
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ижевска и Кирова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Ижевск (код ИКАО: USII); Киров (Победилово; USKK)», — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Нижнекамска республики Татарстан временно ограничили прием и вылет самолетов. До этого аналогичные ограничения ввели в четырех аэропортах Москвы: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

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