Еще два российских аэропорта ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Кирова и Ижевска ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Ижевска и Кирова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Ижевск (код ИКАО: USII); Киров (Победилово; USKK)», — говорится в сообщении.

Ранее в аэропорту Нижнекамска республики Татарстан временно ограничили прием и вылет самолетов. До этого аналогичные ограничения ввели в четырех аэропортах Москвы: Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.